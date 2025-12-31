NYT узнала, что Трамп положительно отнесся к подготовленным при участии ЦРУ ударам по энергоинфраструктуре РФ

Фото: AP/TASS

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп ранее в уходящем году положительно отзывался об украинских ударах по энергетической инфраструктуре РФ, утверждает The New York Times со ссылкой на источники.

Газета опубликовала большой материал о том, как, по данным ее собеседников, США при Трампе в уходящем году работали над темами, связанными с украинским урегулированием.

В частности, по ее утверждению, в июне 2025 года группа сотрудников ЦРУ и армейских офицеров США "собралась, чтобы проработать более четкую украинскую кампанию (по ударам по энергетической инфраструктуре - ИФ). План заключался в том, чтобы сфокусироваться исключительно на НПЗ, причем не на нефтехранилищах, а именно на самих заводах".

Позже, по информации New York Times, глава ЦРУ Джон Рэтклифф обсудил эти удары с президентом. "По данным американских официальных лиц, Трамп положительно отозвался о той роли, которую сыграли США (...). Эти удары, как он объяснил Рэтклиффу, дали ему рычаг давления", - говорится в материале.

Газета приводит со ссылкой на источники многочисленные истории о том, как в администрации США вели борьбу две группы: одна, которая включала в себя, в частности, вице-президента США Джей Ди Вэнса, выступала за активный диалог с Россией и исходила из того, что Украина проигрывает вооруженный конфликт. Другие же люди из окружения Трампа были настроены более лояльно к Киеву. В частности, в этом контексте упоминаются спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог, ныне собирающийся в отставку, а также - главком сил НАТО в Европе Кристофер Каволи, ушедший в отставку ранее в этом году.

Глава Пентагона Пит Хегсет, по мнению газеты, не испытывает симпатий к Киеву, причем авторы статьи отметили, что затрудняются сказать, что стало первопричиной такого отношения.

Издание приводит и случаи, когда Вашингтон посылал противоречивые сигналы Киеву о своих планах.

Так, по данным собеседников газеты, министр армии США Дэниел Дрисколл в ходе визита на Украину пригрозил прекратить военную помощь Киеву, если там не согласятся немедленно заключить соглашение об урегулировании конфликта с РФ.

Однако позже спецпосланник президента США Стив Уиткофф, напротив, заверил украинскую сторону в присутствии Дрисколла, что не настаивает на том, чтобы Украина "принимала решения, которые вам не нравятся или которые вы считаете плохими для вашей страны".

Много внимания публикации уделяется Уиткоффу, причем не только его работе с российской стороной, но и с украинской. К примеру, издание утверждает, что в октябре во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, именно Уиткофф, заметив, что ответы украинского лидера начинают раздражать Трампа, посоветовал украинской делегации изменить тональность. В итоге вместо Зеленского слово взял глава Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров. "Зеленский отключил свой микрофон, и Умеров сумел избежать конфликтной ситуации между президентами", - утверждает The New York Times.

Газета публикует со ссылкой на источники и различные комментарии Трампа об участниках украинского урегулирования. В частности, по ее данным, президент США иногда крайне нелестно отзывался о Зеленском.

Комментируя сентябрьскую публикацию Трампа в соцсети Theth Social, в которой тот утверждал, что Украина может победить РФ, собеседники издания пояснили, что целью президента США было "шокировать российскую сторону". При этом сама публикация, по данным газеты, стал неожиданностью для многих высокопоставленных советников Трампа.

В Белом доме пока не комментировали статью The New York Times. Сам президент в последние годы часто негативно отзывался об этом издании: он считает, что газета поддерживает его соперников из Демократической партии.