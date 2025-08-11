Главы МИД стран ЕС в понедельник обсудят Украину

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран ЕС 11 августа проведут встречу для обсуждения ситуации на Украине.

Встречу созвала глава европейской дипломатии Кая Каллас, сообщило в воскресенье агентство АНСА со ссылкой на неназванного представителя Еврокомиссии.

На ней, как ожидается, министры могут обсудить и ситуацию в секторе Газа.

Решение об экстренном созыве встречи министров принято после того, как в ночь на субботу стало известно о проведении 15 августа на Аляске встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Предполагается, что центральной темой на переговорах станет украинское урегулирование.