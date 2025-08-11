Жителям Пекина отменили ограничения на покупку недвижимости в пригородах

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Власти Пекина отменили ограничения для жителей города на покупку недвижимости в пригороде, стремясь поддержать продажи жилья и инвестиции в сектор недвижимости.

На этом фоне заметно подорожали акции застройщиков. Так, бумаги Longfor Group и China Resources Land в Гонконге на торгах понедельника подорожали на 1,7%, Sunac China - на 0,7%, Yuexiu Property - на 0,4%.

Пекин отменил лимит для местных жителей на приобретение жилья за пределами пятого транспортного кольца, которое считается границей городской черты. Ранее им разрешалась покупка лишь двух объектов. Ограничения для нерезидентов Пекина сохраняются, отмечает китайское издание Yicai.

Эксперты полагают, что решение пекинских властей не сможет серьезно повлиять на ситуацию в отрасли в целом, которая находится в спаде уже несколько лет.

"Я не считаю этот шаг важным с точки зрения макроэкономики, поскольку на Пекин приходится лишь небольшая доля китайского рынка недвижимости", - сказал The Wall Street Journal экономист Pinpoint Asset Management Чживэй Чжан.