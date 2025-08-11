Поиск

Жителям Пекина отменили ограничения на покупку недвижимости в пригородах

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Власти Пекина отменили ограничения для жителей города на покупку недвижимости в пригороде, стремясь поддержать продажи жилья и инвестиции в сектор недвижимости.

На этом фоне заметно подорожали акции застройщиков. Так, бумаги Longfor Group и China Resources Land в Гонконге на торгах понедельника подорожали на 1,7%, Sunac China - на 0,7%, Yuexiu Property - на 0,4%.

Пекин отменил лимит для местных жителей на приобретение жилья за пределами пятого транспортного кольца, которое считается границей городской черты. Ранее им разрешалась покупка лишь двух объектов. Ограничения для нерезидентов Пекина сохраняются, отмечает китайское издание Yicai.

Эксперты полагают, что решение пекинских властей не сможет серьезно повлиять на ситуацию в отрасли в целом, которая находится в спаде уже несколько лет.

"Я не считаю этот шаг важным с точки зрения макроэкономики, поскольку на Пекин приходится лишь небольшая доля китайского рынка недвижимости", - сказал The Wall Street Journal экономист Pinpoint Asset Management Чживэй Чжан.

Пекин Гонконг Yicai Longfor Group Sunac China Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

CATL остановил добычу на литиевом руднике в Китае, металл дорожает

CATL остановил добычу на литиевом руднике в Китае, металл дорожает

Nvidia и AMD будут передавать государству 15% дохода от продаж ИИ-чипов в Китай

Nvidia и AMD будут передавать государству 15% дохода от продаж ИИ-чипов в Китай

Глава Intel встретится с Трампом, который потребовал его отставки

Глава Intel встретится с Трампом, который потребовал его отставки

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 августа

Израиль выбрал кандидатов для послевоенного управления сектором Газа

Корабли Северного флота отправились в Северный Ледовитый океан для защиты интересов РФ в Арктике

Корабли Северного флота отправились в Северный Ледовитый океан для защиты интересов РФ в Арктике
Обострение палестино-израильского конфликта

Пять журналистов погибли в городе Газа в результате удара Израиля

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на северо-западе Турции

Что произошло за день: воскресенье, 10 августа

Вэнс считает саммит Трампа и Путина большим успехом американской дипломатии

Вэнс считает саммит Трампа и Путина большим успехом американской дипломатии
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6938 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2342 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });