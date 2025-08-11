Ford инвестирует $2 млрд в производство доступных электромобилей в США

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Автопроизводитель Ford Motor намерен вложить $2 млрд в модернизацию завода в штате Кентукки, где будут собираться доступные электромобили.

Как говорится в пресс-релизе компании, первой моделью, которая будет выпускаться на заводе, станет среднеразмерный четырехдверный электропикап. Начало производства запланировано на 2027 год. Этот пикап станет более бюджетной альтернативой популярной модели F-150 Lightning.

Ранее автопроизводитель анонсировал инвестиции в размере $3 млрд в строительство завода по выпуску батарей для электромобилей в штате Мичиган.

Совокупно эти проекты создадут или позволят сохранить около 4 тыс. рабочих мест.

Акции Ford в ходе торгов в понедельник дешевеют на 0,3%. С начала года капитализация компании выросла на 12,5% до $45,05 млрд.