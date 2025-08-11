Поиск

Ford инвестирует $2 млрд в производство доступных электромобилей в США

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Автопроизводитель Ford Motor намерен вложить $2 млрд в модернизацию завода в штате Кентукки, где будут собираться доступные электромобили.

Как говорится в пресс-релизе компании, первой моделью, которая будет выпускаться на заводе, станет среднеразмерный четырехдверный электропикап. Начало производства запланировано на 2027 год. Этот пикап станет более бюджетной альтернативой популярной модели F-150 Lightning.

Ранее автопроизводитель анонсировал инвестиции в размере $3 млрд в строительство завода по выпуску батарей для электромобилей в штате Мичиган.

Совокупно эти проекты создадут или позволят сохранить около 4 тыс. рабочих мест.

Акции Ford в ходе торгов в понедельник дешевеют на 0,3%. С начала года капитализация компании выросла на 12,5% до $45,05 млрд.

Ford США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Апелляция в Армении признала незаконным задержание главы ГК "Ташир" Карапетяна

Ереван и Баку одновременно опубликовали текст соглашения о мире

Ереван и Баку одновременно опубликовали текст соглашения о мире

Скончался раненный при покушении в июне колумбийский сенатор

Скончался раненный при покушении в июне колумбийский сенатор

Золото подешевело на 2,2%, отступая от исторического максимума

Золото подешевело на 2,2%, отступая от исторического максимума

На юге Европы установилась экстремальная жара

На юге Европы установилась экстремальная жара

Путин и Пашинян обсудили мирный процесс между Ереваном и Баку

CATL остановил добычу на литиевом руднике в Китае, металл дорожает

CATL остановил добычу на литиевом руднике в Китае, металл дорожает

Nvidia и AMD будут передавать государству 15% дохода от продаж ИИ-чипов в Китай

Nvidia и AMD будут передавать государству 15% дохода от продаж ИИ-чипов в Китай

Глава Intel встретится с Трампом, который потребовал его отставки

Глава Intel встретится с Трампом, который потребовал его отставки
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6940 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });