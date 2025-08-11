Поиск

Восемь стран присоединились к пакету санкций ЕС против Белоруссии

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Восемь стран, не входящих в Евросоюз, присоединились к 18-му пакету санкций ЕС против Белоруссии, сообщил в понедельник Совет ЕС.

Сообщается, что к решению о введении санкций присоединились Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Украина.

"Они обеспечат соответствие своей национальной политики настоящему решению Совета. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в заявлении Совета ЕС.

Как сообщалось, 18 июля Совет ЕС в рамках 18-го пакета санкций против России ввел ограничительные меры в отношении Белоруссии. Санкции были распространены на восемь белорусских оборонных компаний, "оказывающих поддержку российским Вооруженным силам". Также введено эмбарго на импорт оружия из Белоруссии. Помимо этого, Евросоюз ввел полный запрет на финансовые транзакции в отношении четырех белорусских банков - Белагропромбанка, Банка Дабрабыт, Банка развития Республики Беларусь и Белинвестбанка.

