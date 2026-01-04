Сенатор США сообщил о переговорах Рубио с Венесуэлой о создании временного правительства

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио находится в контакте с членами правительства Венесуэлы, а также с представителями оппозиции по вопросу о формировании временного правительства, заявил председатель комитета Сената США по разведке Том Коттон.

"Насколько мне известно, Рубио, в частности, находится в процессе консультаций с членами правительства Николаса Мадуро, а также с членами оппозиции. Они прорабатывают то, как будет выглядеть временное переходное правительство", - сказал сенатор в эфире CNN.

"Мы хотим, чтобы будущее венесуэльское правительство было проамериканским. (...) Что, вероятно, потребует проведения новых выборов", - добавил Коттон.

Днем ранее спецназ США захватил в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Затем его доставили в США, где ему предъявят обвинение в участии в наркоторговле.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон возьмет на себя руководство Венесуэлой, пока не сможет провести "безопасный" переход власти в этой стране. Он не пояснил, каким образом это планируется реализовать на практике.