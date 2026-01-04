Рубио назвал "огромной проблемой" правительство Кубы

США продолжат удары по лодкам наркоторговцев в Карибском море и задержание подсанкционных судов

Куба, Гавана Фото: Ernesto Mastrascusa/EFE/ТАСС

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в интервью NBC назвал "огромной проблемой" правительство Кубы. Однако он отказался раскрывать детали последующих шагов, дальнейшей политики Вашингтона в отношении Кубы.

Американские военные будут и дальше атаковать лодки, связанные с наркотрафиком, и задерживать суда, находящиеся под санкциями, заявил Рубио.

"Мы продолжим бить по лодкам наркоторговцев, если они попытаются доплыть до США. Мы продолжим задержание судов, против которых введены санкции по судебным предписаниям. Мы продолжим делать это и, возможно, другие вещи, пока не разберемся со всем, что надо", - сказал он.

Рубио уточнил, что военнослужащих США в Венесуэле нет, а в субботу, добавил он, они пробыли там два часа, пока не завершилась операция по захвату и вывозу ее президента Николаса Мадуро.

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что эмбарго США на венесуэльскую нефть не снимается. Кроме того, по словам Трампа, Вашингтон "рассматривает возможность всех военных вариантов до тех пор, пока все требования США не будут полностью выполнены".