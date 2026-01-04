Рубио посчитал преждевременными разговоры о выборах в Венесуэле

Поиск

Фото: Anadolu/Contributor via Getty Images

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Заводить речь о проведении выборов в Венесуэле еще рано, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью нескольким американским телеканалам.

"Нынешнему режиму в стране уже 14 или 15 лет, демократические выборы должны были состояться давным-давно. (...) Я думаю, разговоры об этом в настоящий момент преждевременны, предстоит еще много работы", - заявил Рубио.

Госсекретарь отметил, что для Вашингтона в случае с Венесуэлой сейчас приоритетны вопросы, связанные с безопасностью и защитой интересов США.

"Мы даем людям в Венесуэле возможность решить проблемы, к которым привел режим Мадуро. И пока они их не решат, мы оставим в силе эмбарго на их нефть, они будут сталкиваться с давлением со стороны США. Мы продолжим атаковать наркосуда, если они будут двигаться в направлении США, мы продолжим захватывать суда, на которые суд в США наложил санкции", - добавил госсекретарь.

Рубио подчеркнул, что происходящее не является войной между США и Венесуэлой.

"Это не война. Я имею в виду, что мы ведем войну против организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, а не против Венесуэлы", - подчеркнул Рубио.

Он повторил, что США обвиняют находящегося под стражей Николаса Мадуро в причастности к руководству преступной сетью "Картель де лос Солес", внесенной в прошлом году в США в список террористических организаций.

Днем ранее спецназ США захватил в Каракасе Мадуро. Затем его доставили в США, где ему предъявят обвинение в участии в наркоторговле.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон возьмет на себя руководство Венесуэлой, пока не сможет провести "безопасный" переход власти в этой стране. Он не пояснил, каким образом это планируется реализовать на практике.

Хроника 03 – 04 января 2026 года Военная операция США в Венесуэле
США Венесуэла Марко Рубио Николас Мадуро
Новости

