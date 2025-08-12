Австралийский ЦБ ожидаемо снизил базовую ставку на 25 б.п. до 3,6%

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Резервный банк Австралии (RBA) по итогам заседания во вторник снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до минимальных с апреля 3,6%.

Аналитики в среднем также ожидали снижения на 25 б.п., по данным Trading Economics.

Решение об уменьшении ставки принято единогласно.

В заявлении RBA по итогам августовского заседания отмечается, что инфляция продолжила замедляться и находится в пределах целевого диапазона 2-3%.

При этом безработица незначительно выросла, но остается низкой, сказал регулятор.

"Мы ожидаем, что австралийская экономика вырастет в ближайший год, но неопределенность в глобальной экономике остается высокой", - говорится в его заявлении.

Денежно-кредитная политика RBA благоприятна для реагирования на мировые события, полагает ЦБ.

Регулятор подчеркнул, что продолжит принимать решения на основе поступающих данных, а также мониторинга спроса, инфляции, рынков труда и финансовой конъюнктуры.