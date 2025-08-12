Поиск

Австралийский ЦБ ожидаемо снизил базовую ставку на 25 б.п. до 3,6%

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Резервный банк Австралии (RBA) по итогам заседания во вторник снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до минимальных с апреля 3,6%.

Аналитики в среднем также ожидали снижения на 25 б.п., по данным Trading Economics.

Решение об уменьшении ставки принято единогласно.

В заявлении RBA по итогам августовского заседания отмечается, что инфляция продолжила замедляться и находится в пределах целевого диапазона 2-3%.

При этом безработица незначительно выросла, но остается низкой, сказал регулятор.

"Мы ожидаем, что австралийская экономика вырастет в ближайший год, но неопределенность в глобальной экономике остается высокой", - говорится в его заявлении.

Денежно-кредитная политика RBA благоприятна для реагирования на мировые события, полагает ЦБ.

Регулятор подчеркнул, что продолжит принимать решения на основе поступающих данных, а также мониторинга спроса, инфляции, рынков труда и финансовой конъюнктуры.

Австралия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Председатель Госдумы Володин посетит КНДР

Нефть Brent подорожала до $66,96 за баррель

Нефть Brent подорожала до $66,96 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 12 августа

В Москве надеются, что встреча Путина и Трампа придаст импульс отношениям РФ и США

В Москве надеются, что встреча Путина и Трампа придаст импульс отношениям РФ и США

Трамп объявил об отправке в Вашингтон национальной гвардии США

Трамп объявил об отправке в Вашингтон национальной гвардии США

Трамп назвал своей конечной целью встречу Путина и Зеленского

Трамп назвал своей конечной целью встречу Путина и Зеленского

Президент США намерен "прозондировать позицию" Путина на встрече

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Апелляция в Армении признала незаконным задержание главы ГК "Ташир" Карапетяна

Ереван и Баку одновременно опубликовали текст соглашения о мире

Ереван и Баку одновременно опубликовали текст соглашения о мире
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6941 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });