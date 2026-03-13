Трамп пригрозил Ирану мощными ударами на следующей неделе

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Американские военные планируют на следующей неделе нанести мощные удары по Ирану, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"В течение следующей недели будут очень сильные удары", - сказал он в интервью Fox News.

При этом несколько часов назад Трамп в соцсети Truth Social угрожал мощными ударами по Ирану уже в течение пятницы.

Кроме того, по сообщениям американских СМИ, Трамп вновь заявил, что ВМС США в будущем будут сопровождать суда через Ормузский пролив, "если в этом будет необходимость".