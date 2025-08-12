Взрыв на заводе US Steel привел к гибели двух человек

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Взрыв на заводе Clairton Coke Works американской US Steel в Клертоне (штат Пенсильвания) унес жизни двух человек, еще десять пострадали, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные властей.

Пятерых из десяти доставленных в больницы человек выписали, остальные пять находятся в критическом, но стабильном состоянии.

Взрыв произошел в понедельник в 10:50 местного времени (17:50 по Москве). В результате в воздух поднялся толстый столб серого дыма, отмечает газета.

Исполнительный президент US Steel Скотт Бакисо заявил, что взрыв случился между двух коксовых батарей. Завод стабилен, сказал он около 16:00 по местному времени.

Один из сотрудников завода сообщил, что взорвалось расположенное между двумя батареями небольшое шлакоблоковое здание, откуда контролировался поток газа. По его словам, непосредственно перед взрывом сработала сигнализация, что говорит об утечке коксового газа. Услышав сигнализацию, некоторые работники успели покинуть зону взрыва.

По словам мэра Клертона Рича Латтанци, местные жители сообщали ему о вибрации домов.

В департаменте экстренных служб округа Аллегейни отметили, что был один основной взрыв, за которым последовали несколько вторичных.

По словам вице-президента контролирующей завод Mon Valley Works Курта Баршика, масштаб ущерба еще не известен, а в ходе внутреннего расследования US Steel опросит сотрудников и привлечет внешних экспертов.

Местные власти рекомендовали жителям прилегающих территорий не выходить на улицу, однако вечером понедельника сказали, что они могут вернуться к нормальной деятельности.

Завод на реке Мононгахила в Клертоне производит кокс, который используется для выпуска стали в доменных печах US Steel, в том числе на ее крупнейшем сталелитейном заводе в Гэри (штат Индиана). Возраст завода превышает 120 лет, штат насчитывает около 1,3 тыс. работников.

Некоторые из коксовых батарей на Clairton Coke Works продолжают работать, и он сможет выпускать кокс в ограниченном объеме, сказал Баршик.

В 2018 году на этой площадке произошел пожар, в 2010 году - взрыв, в результате которого пострадали 20 работников.

Комплексу Mon Valley Works, куда входит завод, предстоят ремонт и модернизация более чем на $2 млрд, согласованные в рамках состоявшейся в этом году сделки японской Nippon Steel по покупке US Steel. Последняя в случае провала сделки угрожала закрыть Mon Valley Works.