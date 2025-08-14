Поиск

Рекламный холдинг Dentsu сократит 3,4 тыс. рабочих мест за пределами Японии

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Японский рекламный холдинг Dentsu сократит около 3,4 тыс., или 8%, рабочих мест за пределами Японии, говорится в его сообщении.

Увольнения в основном коснутся работников штаб-квартир и бэк-офисов и призваны оптимизировать бизнес без ущерба для конкурентоспособности компании и ее потенциала роста.

Dentsu также рассматривает варианты для зарубежных активов, включая формирование партнерств.

В апреле-июне компания получила операционный убыток в размере 62 млрд иен ($424 млн), включая убытки от обесценения в размере 86 млрд иен в связи со слабыми результатами в США и Европе.

На этом фоне она ухудшила годовой прогноз и теперь ожидает операционный убыток в размере 3,5 млрд иен против прогнозировавшейся ранее прибыли в 66 млрд иен.

Акции Dentsu подешевели на 1,8% по итогам торгов в четверг. Финансовые результаты и информация о сокращении штата были опубликованы после закрытия рынка.

Япония Dentsu
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

После саммита Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию

Британия отказалась от планов отправки многотысячного контингента на Украину

Британия отказалась от планов отправки многотысячного контингента на Украину

Ситуация в Белграде приходит в норму после ночных беспорядков

Ситуация в Белграде приходит в норму после ночных беспорядков

Что случилось этой ночью: четверг, 14 августа

Уолл-стрит выросла в среду

Уолл-стрит выросла в среду

США до 20 августа вывели из-под санкций операции, связанные с саммитом на Аляске

Туск сказал, что до Трампа донесли единую позицию ЕС по переговорам относительно Украины

Туск сказал, что до Трампа донесли единую позицию ЕС по переговорам относительно Украины

Что произошло за день: среда, 13 августа

Трамп пригрозил РФ последствиями, если она не согласится остановить конфликт на Украине

Трамп пригрозил РФ последствиями, если она не согласится остановить конфликт на Украине

Трамп заявил, что после встречи с Путиным может организовать саммит РФ-США-Украина

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6966 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });