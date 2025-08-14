Рекламный холдинг Dentsu сократит 3,4 тыс. рабочих мест за пределами Японии

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Японский рекламный холдинг Dentsu сократит около 3,4 тыс., или 8%, рабочих мест за пределами Японии, говорится в его сообщении.

Увольнения в основном коснутся работников штаб-квартир и бэк-офисов и призваны оптимизировать бизнес без ущерба для конкурентоспособности компании и ее потенциала роста.

Dentsu также рассматривает варианты для зарубежных активов, включая формирование партнерств.

В апреле-июне компания получила операционный убыток в размере 62 млрд иен ($424 млн), включая убытки от обесценения в размере 86 млрд иен в связи со слабыми результатами в США и Европе.

На этом фоне она ухудшила годовой прогноз и теперь ожидает операционный убыток в размере 3,5 млрд иен против прогнозировавшейся ранее прибыли в 66 млрд иен.

Акции Dentsu подешевели на 1,8% по итогам торгов в четверг. Финансовые результаты и информация о сокращении штата были опубликованы после закрытия рынка.