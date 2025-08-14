Поиск

ИИ-стартап Cohere привлек $500 млн инвестиций и оценен в $6,8 млрд

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Канадский стартап Cohere, разрабатывающий решения в области искусственного интеллекта для корпоративных клиентов, был оценен в $6,8 млрд в рамках нового раунда привлечения финансирования, пишет Financial Times.

Год назад оценка стоимости компании, основанной в 2019 году в Торонто, составляла $5,5 млрд.

Всего компания привлекла $500 млн. Ключевыми инвесторами выступили фонды Radical Ventures и Inovia Capital. Также в инвестраунде приняли участие Nvidia Corp. и AMD Ventures, уже владевшие долями в компании.

Кроме того, Cohere объявила о новых назначениях в топ-менеджменте. Жоэль Пино, ранее возглавлявшая исследования в сфере искусственного интеллекта в Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), займет пост главного директора по ИИ, а Франсуа Чедвик, ранее работавший в Uber Technologies, станет главным финансовым директором компании.

