Ким Чен Ын заявил, что дружба между КНДР и РФ переросла в беспрецедентный союз

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем выступлении по случаю 80-летия освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства заявил, что отношения Пхеньяна и Москвы становятся все более прочными на фоне совместной борьбы за суверенитет.

"Сегодня дружба между КНДР и Россией переросла в беспрецедентный союз, который становится все более прочным на фоне их общей борьбы за сдерживание возрождения неонацизма и защиту суверенитета, безопасность и международную справедливость", - цитирует Ким Чен Ына южнокорейское агентство "Ренхап".

Он отметил, что из "солидарности КНДР и России проистекает бесконечная сила".

Ким Чен Ын также заявил о постоянно растущих "преступлениях империалистов", посягающих на суверенитет и права других стран.

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин и заместитель министра культуры РФ Андрей Малышев были среди гостей мероприятие.

В ходе мероприятия Володин зачитал лидеру КНДР поздравительное послание президента России Владимира Путина.