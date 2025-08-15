Поиск

Токаев заявил, что в казахстанской власти больше нет семейно-клановой системы

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В казахстанкой власти больше нет семейно-клановой системы, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"В государственной службе утверждается принцип меритократии (принцип управления, согласно которому высшие руководящие должности должны занимать наиболее способные люди - ИФ). Во власти больше нет семейно-клановой системы. При назначении на должности в первую очередь учитываются знания и профессионализм", - сказал Токаев, выступая в пятницу на пленарном заседании Августовской конференции.

"Сегодня мы сплоченно, объединившись всем народом, строим справедливый, чистый и сильный Казахстан. Для формирования нового качества нации мы запустили важные реформы. Это масштабная и сложная работа, в которой уже достигнуты значительные результаты. Полностью обновлена политическая система, определен новый экономический курс. Наше общество трансформируется, меняется сознание граждан", - сказал он.


Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 15 августа

Трамп заявил, что в первые минуты встречи с Путиным поймет, будет ли она успешной

Трамп заявил, что в первые минуты встречи с Путиным поймет, будет ли она успешной

Что произошло за день: четверг, 14 августа

США ввели санкции против платежного агента А7 и криптобиржи Grinex

США ввели санкции против платежного агента А7 и криптобиржи Grinex

Трамп оценил в 25% вероятность неудачного исхода его встречи с Путиным

Трамп оценил в 25% вероятность неудачного исхода его встречи с Путиным

Трамп не надеется на немедленное прекращение огня после саммита на Аляске

По итогам саммита на Аляске подписание документов не планируется

По итогам саммита на Аляске подписание документов не планируется

ЕС рассчитывает принять 19-й пакет санкций в отношении РФ в сентябре

Израиль ведет переговоры с Эфиопией, Ливией, Индонезией, Южным Суданом о переселении палестинцев

Израиль ведет переговоры с Эфиопией, Ливией, Индонезией, Южным Суданом о переселении палестинцев

ЕС изучает варианты места возможной встречи Путина, Трампа и Зеленского

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6968 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });