Токаев заявил, что в казахстанской власти больше нет семейно-клановой системы

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В казахстанкой власти больше нет семейно-клановой системы, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"В государственной службе утверждается принцип меритократии (принцип управления, согласно которому высшие руководящие должности должны занимать наиболее способные люди - ИФ). Во власти больше нет семейно-клановой системы. При назначении на должности в первую очередь учитываются знания и профессионализм", - сказал Токаев, выступая в пятницу на пленарном заседании Августовской конференции.

"Сегодня мы сплоченно, объединившись всем народом, строим справедливый, чистый и сильный Казахстан. Для формирования нового качества нации мы запустили важные реформы. Это масштабная и сложная работа, в которой уже достигнуты значительные результаты. Полностью обновлена политическая система, определен новый экономический курс. Наше общество трансформируется, меняется сознание граждан", - сказал он.



