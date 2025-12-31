Что случилось этой ночью: среда, 31 декабря

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Два человека пострадали, причал, оборудование НПЗ и пять домов повреждены в Туапсе после атаки БПЛА. На территории НПЗ и на причале начались пожары, их уже ликвидировали. В пяти домах, из которых четыре многоквартирных, повреждено остекление и газовая труба.

- Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения задач группировкой "Север". Герасимов заявил о достижении в декабре самых высоких темпов российского наступления в зоне СВО. По его словам, за месяц под российский контроль перешло более 700 кв. км. Начальник российского Генштаба также сообщил о поставленной президентом РФ задаче расширить в 2026 году полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях Украины.

- Большая часть Запорожской области была обесточена в результате украниских атак. По словам губернатора Евгения Балицкого, после более 20 ударов ВСУ без света остались 117,1 тыс. абонентов.

- Минобороны РФ сообщило о нейтрализации минувшей ночью 86 украинских БПЛА над Черным морем, Брянской, Липецкой областями, Крымом и Краснодарским краем.

- В ночь на среду приостанавливали работу аэропорты Геленджика, Ярославля, Калуги и Иваново.