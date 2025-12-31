Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Туристический автобус, в котором находились 30 россиян, попал в аварию в Таиланде, никто серьезно не пострадал, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) в среду.

"ДТП произошло около 05:30 по местному времени (01:30 по Москве - ИФ) в Таиланде. Автобус вез туристов на экскурсию к реке Квай. В автобусе находилось 30 человек. Четверых туристов доставили в больницу для дополнительного обследования. По итогам осмотра серьезных травм не выявлено", - говорится в сообщении.

По данным РСТ, после оказания необходимой помощи часть группы продолжила экскурсионную программу, девять человек решили вернуться в свои отели.

"Представители туроператора находятся на связи с туристами и принимающей стороной, оказывают поддержку. Причины происшествия будут установлены правоохранительными органами", - отметили в союзе.