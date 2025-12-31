Поиск

Нетаньяху заявил, что Израиль не ищет эскалации с Ираном

Фото: AP/TASS

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду, что в Иране не хотят эскалации с Израилем.

"Мы не стремимся к эскалации. Надеюсь, они тоже", - заявил Нетаньяху в интервью Fox News. Он отметил, что Иран в последнее время проводит тестовые пуски ракет. "Я надеюсь, что они не допустят этой ошибки", - подчеркнул израильский премьер.

На вопрос ведущего, насколько, по его мнению, Иран восстановил свой ядерный и ракетный потенциал после бомбардировок в июне, Нетаньяху заметил: "Они пытаются. (...) Они также пытаются восстанавливать свои ракетные производственные мощности".

По словам Нетаньяху, в Тегеране "возвращаются к производству" баллистических ракет.

"Касательно ядерной программы, я скажу, что они пытаются. Но не уверен, что они решили перейти черту, поскольку, думаю, они слышали предупреждения президента Трампа и потому что у них был опыт, меньше года назад", - сказал Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал Ирану серьезные последствия в случае попыток возобновления ядерной программы со стороны Тегерана.

"Если это подтвердится, то будут последствия. Последствия будут очень серьезными, возможно, даже более серьезными, чем в прошлый раз", - заявил Трамп во время совместной пресс-конференции с Нетаньяху в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Политический советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Али Шамхани на фоне предупреждения Трампа заявил, что Тегеран предпримет ответные меры в случае агрессии в свой адрес.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана, целью которой декларировалось уничтожение ядерной программы Тегерана. Иран в ответ начал наносить удары по Израилю. 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии президент Трамп объявил о перемирии, на которое согласились Иран и Израиль.

