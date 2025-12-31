Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина "дичайшим терроризмом" на госуровне

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Терроризмом на государственном уровне назвал президент Белоруссии Александр Лукашенко атаку на резиденцию главы РФ Владимира Путина.

"Это дичайший терроризм - на самом высоком государственном уровне. Если это так, как это сейчас преподносится... И я думаю о том, кому это надо?!", - заявил Лукашенко в среду в Минске. Его слова приводит президентская пресс-служба.

"Ну, кому надо - я подозреваю, кто там стоит за Владимиром Александровичем Зеленским. Думаю, что если он к этому и причастен, то он не знал, что он творит. Это во-первых", - сказал Лукашенко.

Он заметил, что у России были и есть возможности для того, чтобы нанести удар по какой-либо из резиденций Зеленского.

"Я вам даже больше скажу. Когда применили в первый раз "Орешник", некоторые горячие головы (мне Путин рассказывал, мы обсуждали) предлагали ему: вот по этим террористам и так далее надо нанести второй удар, а то и по центрам принятия решений. Путин категорически с порога отверг эту идею", - сказал глава Белоруссии.

Лукашенко констатировал, что ранее в ходе конфликта на Украине ни одна из сторон не атаковала первое лицо противника.

"Не то, что они договорились не стрелять друг в друга, а так сложилась ситуация в этой войне, что никто никого не пытался убить из глав государств. Никто этого не делал. И тут - попытка нанесения удара по одной из резиденций президента", - сказал Лукашенко.

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам в Москве, что в ночь на 29 декабря киевский режим предпринял попытку атаковать резиденцию президента РФ в Новгородской области с помощью беспилотников.

Лавров добавил, что переговорная позиция России будет пересмотрена в свете данных действий Киева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник журналистам, что попытка атаки на госрезиденцию РФ в Новгородской области направлена на срыв переговорного процесса по Украине. "Действительно, это - террористический акт, направлен на срыв переговорного процесса", - сказал он.