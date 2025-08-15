Поиск

Потенциально опасный астероид диаметром 50 м пройдет 17 августа рядом с Землей

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Астероид 2025 PM диаметром 50 метров пройдёт, по расчётам, 17 августа в 12:03 по московскому времени на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты от Земли, сообщили в пятницу в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"Благодаря необычно близкому сближению с планетой небесное тело входит в число опасных астероидов. В целом, к этой категории относят тела, сближающиеся с Землёй на расстояние ближе 10 диаметров лунных орбит", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что камень является одним из наиболее крупных, приближавшихся за последнее время к Земле на расстояние ближе миллиона километров. Пролёт тела большего размера на сравнимом расстоянии ожидается в этом году ещё лишь однажды, в конце сентября.

По данным ученых, астероид был обнаружен только 1 августа этого года. Объект относится к группе Апполонов, то есть околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны. Период обращения объекта вокруг Солнца составляет чуть больше двух лет.

"Хотя камень пролетает в зоне доминирования гравитационного поля Земли, вероятность его захвата планетой очень мала и, по сути, может произойти только в результате непредвиденного столкновения астероида с другим небесным телом, что может либо привести к резкому снижению скорости тела и его последующему захвату, либо изменить направление движения астероида, в том числе направить его в сторону Земли", - говорится в сообщении.

В нем напоминается, что наиболее известное падение на Землю метеорита такого же размера произошло 50 тысяч лет назад и стало причиной формирования широко известного Аризонского кратера (кратер Бэрринджера), расположенного на территории США.

Земля
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 15 августа

Трамп заявил, что в первые минуты встречи с Путиным поймет, будет ли она успешной

Трамп заявил, что в первые минуты встречи с Путиным поймет, будет ли она успешной

Что произошло за день: четверг, 14 августа

США ввели санкции против платежного агента А7 и криптобиржи Grinex

США ввели санкции против платежного агента А7 и криптобиржи Grinex

Трамп оценил в 25% вероятность неудачного исхода его встречи с Путиным

Трамп оценил в 25% вероятность неудачного исхода его встречи с Путиным

Трамп не надеется на немедленное прекращение огня после саммита на Аляске

По итогам саммита на Аляске подписание документов не планируется

По итогам саммита на Аляске подписание документов не планируется

ЕС рассчитывает принять 19-й пакет санкций в отношении РФ в сентябре

Израиль ведет переговоры с Эфиопией, Ливией, Индонезией, Южным Суданом о переселении палестинцев

Израиль ведет переговоры с Эфиопией, Ливией, Индонезией, Южным Суданом о переселении палестинцев

ЕС изучает варианты места возможной встречи Путина, Трампа и Зеленского

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6968 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });