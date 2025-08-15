Потенциально опасный астероид диаметром 50 м пройдет 17 августа рядом с Землей

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Астероид 2025 PM диаметром 50 метров пройдёт, по расчётам, 17 августа в 12:03 по московскому времени на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты от Земли, сообщили в пятницу в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"Благодаря необычно близкому сближению с планетой небесное тело входит в число опасных астероидов. В целом, к этой категории относят тела, сближающиеся с Землёй на расстояние ближе 10 диаметров лунных орбит", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что камень является одним из наиболее крупных, приближавшихся за последнее время к Земле на расстояние ближе миллиона километров. Пролёт тела большего размера на сравнимом расстоянии ожидается в этом году ещё лишь однажды, в конце сентября.

По данным ученых, астероид был обнаружен только 1 августа этого года. Объект относится к группе Апполонов, то есть околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны. Период обращения объекта вокруг Солнца составляет чуть больше двух лет.

"Хотя камень пролетает в зоне доминирования гравитационного поля Земли, вероятность его захвата планетой очень мала и, по сути, может произойти только в результате непредвиденного столкновения астероида с другим небесным телом, что может либо привести к резкому снижению скорости тела и его последующему захвату, либо изменить направление движения астероида, в том числе направить его в сторону Земли", - говорится в сообщении.

В нем напоминается, что наиболее известное падение на Землю метеорита такого же размера произошло 50 тысяч лет назад и стало причиной формирования широко известного Аризонского кратера (кратер Бэрринджера), расположенного на территории США.