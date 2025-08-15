Поиск

Глава Пентагона направился на Аляску, где пройдет саммит лидеров РФ и США

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Пит Хегсет в пятницу направляется на Аляску, где пройдет саммит лидеров США и РФ, сообщает телеканал CNN.

В сообщении отмечается, что министр летит туда отдельно от главы Белого дома Дональда Трампа.

Согласно информации телеканала, на Аляске ожидается прибытие председателя Объединённого комитета начальников штабов США генерала Дэна Кейна.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж.

Ранее также сообщалось, что в состав делегации Трампа в ходе его визита на Аляску вошли госсекретарь Марко Рубио, глава Минфина Скот Бессент, министр торговли Говард Латник и директор ЦРУ Джон Рэтклиф.

США Дональд Трамп Пентагон Пит Хегсет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп рассказал о телефонном разговоре с Лукашенко

Песков заявил, что Трамп будет встречать Путина у самолета

Трамп одобрил приезд бизнесменов из России на саммит на Аляске

Трамп одобрил приезд бизнесменов из России на саммит на Аляске

Трамп вылетел на Аляску на саммит с Путиным

Госсекретарь США и директор ЦРУ вошли в состав делегации Трампа на Аляске

Госсекретарь США и директор ЦРУ вошли в состав делегации Трампа на Аляске

ВВП Гонконга в апреле-июне вырос на 3,1%, максимально с IV квартала 2023 года

ВВП Гонконга в апреле-июне вырос на 3,1%, максимально с IV квартала 2023 года

Более 40 полицейских пострадали в беспорядках в Сербии минувшей ночью

Более 40 полицейских пострадали в беспорядках в Сербии минувшей ночью
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6972 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });