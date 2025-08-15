Глава Пентагона направился на Аляску, где пройдет саммит лидеров РФ и США

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Пит Хегсет в пятницу направляется на Аляску, где пройдет саммит лидеров США и РФ, сообщает телеканал CNN.

В сообщении отмечается, что министр летит туда отдельно от главы Белого дома Дональда Трампа.

Согласно информации телеканала, на Аляске ожидается прибытие председателя Объединённого комитета начальников штабов США генерала Дэна Кейна.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж.

Ранее также сообщалось, что в состав делегации Трампа в ходе его визита на Аляску вошли госсекретарь Марко Рубио, глава Минфина Скот Бессент, министр торговли Говард Латник и директор ЦРУ Джон Рэтклиф.