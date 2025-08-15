Трамп заявил, что нацелен на быструю организацию второй встречи по Украине после переговоров с Путиным

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что его цель - провести вторую встречу по украинскому урегулированию по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

"Сегодня речь идет о создании условий. У нас будет еще одна встреча очень скоро, если все пройдет хорошо", - сказал он в интервью журналисту Fox News на борту самолета.

"В ином случае у нас вообще больше не будет встреч, возможно, вообще никогда", - добавил Трамп.

Он отметил: "Я не буду рад, если я уеду без режима прекращения огня в каком-либо виде". При этом, он вновь предупредил, что трудно предугадать точные итоги переговоров на Аляске.