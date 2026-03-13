Трамп заявил, что больше не заинтересован в получении Нобелевской премии мира

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что утратил интерес к борьбе за Нобелевскую премию мира.

"Я в этом не заинтересован", - заявил он газете Washington Examiner, говоря о премии.

В январе этого года венесуэльский оппозиционер Мария Корина Мачадо отдала Трампу свою медаль Нобелевской премии мира. Мачадо стала лауреатом премии в прошлом году. Трамп в свою очередь в прошлом году не скрывал, что хотел бы получить эту премию. По словам президента США, он это заслужил, так как "остановил восемь войн".

В начале 2026 года Трамп провел военную операцию, в ходе которой из Венесуэлы вывезли президента этой страны Николаса Мадуро. А в конце февраля США и Израиль начали операцию по нанесению ударов по Ирану.