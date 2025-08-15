Трамп заявил, что не планирует лично согласовывать украинское урегулирование, но может создать площадку для переговоров

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не должен лично согласовывать условия для прекращения украинского конфликта, но хочет помочь Москве и Киеву прийти к соглашению.

"Не я должен договариваться о соглашении для Украины, но я могу "установить стол" для переговоров по этому соглашению", - заявил он в интервью журналисту Fox News на борту самолета еще до того, как он приземлился на Аляске.

Трамп вновь предположил, что в следующей встрече по Украине примут участие президент РФ Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский и, вероятнее всего, он сам.

В пятницу Трамп прибыл на Аляску для переговоров по украинскому кризису с Путиным.