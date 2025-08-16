Белоусов заявил, что настроение после завершения переговоров РФ-США отличное

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов после завершения российско-американских переговоров в узком составе заявил, что настроение отличное.

"Настроение всегда одинаковое - отличное", - сказал Белоусов в ответ на вопрос журналиста "России-1" (ВГТРК) Павла Зарубина.

Видео с ответом на вопрос журналист опубликовал в своем телеграм-канале.

Переговоры президентов РФ и США в узком составе продлились порядка 2 часов 45 минут.