Посол РФ назвал атмосферу на переговорах Путина и Трампа позитивной

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Атмосфера на переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа была позитивной, заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

"Атмосфера в целом позитивная, конкретные итоги мы сейчас услышим из первых уст", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, отрывок из которого он выложил в своем Telegram-канале.

Характеризуя российско-американские отношения, дипломат сказал: "Мы стараемся, работаем. Пока больших прорывов нет и, видимо, быть не может. Стараемся, прежде всего, в визовой сфере, но вы сами видите, что перемены происходят очень-очень медленно".

"Есть два других крупных вопроса: возвращение де-факто конфискованных шести объектов российской дипломатической недвижимости, без чего решение прочих вопросов затруднено, и второе: это наша инициатива, которая, мы считаем, способствовала бы реальной нормализации - восстановление прямого авиасообщения между нашими странами", - продолжил он.

Отвечая на вопрос, есть ли какая-то реакция Вашингтона на эти предложения, Дарчиев заявил: "Есть, российская сторона подготовила соответствующие документы, они обсуждаются... Я надеюсь, что после этого саммита последует импульс ускориться с этой работой".

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев так же позитивно оценил ход российско-американских переговоров.