Поиск

Посол РФ назвал атмосферу на переговорах Путина и Трампа позитивной

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Атмосфера на переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа была позитивной, заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

"Атмосфера в целом позитивная, конкретные итоги мы сейчас услышим из первых уст", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, отрывок из которого он выложил в своем Telegram-канале.

Характеризуя российско-американские отношения, дипломат сказал: "Мы стараемся, работаем. Пока больших прорывов нет и, видимо, быть не может. Стараемся, прежде всего, в визовой сфере, но вы сами видите, что перемены происходят очень-очень медленно".

"Есть два других крупных вопроса: возвращение де-факто конфискованных шести объектов российской дипломатической недвижимости, без чего решение прочих вопросов затруднено, и второе: это наша инициатива, которая, мы считаем, способствовала бы реальной нормализации - восстановление прямого авиасообщения между нашими странами", - продолжил он.

Отвечая на вопрос, есть ли какая-то реакция Вашингтона на эти предложения, Дарчиев заявил: "Есть, российская сторона подготовила соответствующие документы, они обсуждаются... Я надеюсь, что после этого саммита последует импульс ускориться с этой работой".

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев так же позитивно оценил ход российско-американских переговоров.

Кирилл Дмитриев Владимир Путин Дональд Трамп Александр Дарчиев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин возложил цветы к могилам советских летчиков на военном кладбище Форт-Ричардсон на Аляске

Путин возложил цветы к могилам советских летчиков на военном кладбище Форт-Ричардсон на Аляске

Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной, но заявил, что пока нет окончательной договоренности

Путин предложил Трампу провести следующую встречу в Москве

Путин заявил, что переговоры с Трампом прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Переговоры Путина и Трампа с участием помощников завершены

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Встреча Путина и Трампа в узком составе продолжается уже два часа

Встреча Путина и Трампа в узком составе продолжается уже два часа
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин и Трамп начали встречу

Путин и Трамп начали встречу
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин и Трамп встретились в аэропорту Анкориджа, лидеры пожали друг другу руки

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин прилетел на Аляску

Путин прилетел на Аляску
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Самолет Трампа приземлился в Анкоридже

Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске46 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6973 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });