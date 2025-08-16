Путин предложил Трампу провести следующую встречу в Москве
Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу провести следующую встречу в Москве.
"Рассчитываю, возможно, вас вскоре увидеть", - сказал Трамп Путину на пресс-конференции по итогам переговоров.
"В следующий раз в Москве", - по-английски отреагировал глава российского государства.
"Это интересное предложение, может быть, это случится", - парировал Трамп.
Первая за много лет встреча Путина и Трампа состоялась на Аляске.