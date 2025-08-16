Президент России подарил две иконы американскому православному священнику на Аляске

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин после возложения цветов к могилам советских военных летчиков на мемориальном кладбище в Анкоридже пообщался с американским православным священником владыкой Алексием и подарил ему две иконы.

"Хочу передать вам самые лучшие пожелания от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Мы с ним встречались перед моей поездкой сюда. Он мне сам рассказал о том, как здесь зарождалась православная церковь", - сказал Путин.

"Он рассказал мне, что он здесь тоже бывал, проводил службу. С большой теплотой отзывался о вас", - добавил российский лидер.

Президент сказал, что хотел бы на память оставить две иконы. Одна из них - Германа Аляскинского. "Насколько я понимаю, с точки зрения православной церкви, он является покровителем Америки", - пояснил президент. Что касается второй иконы, то Путин напомнил, что в августе православные отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы. "Хочу вам тоже передать на память эту икону и хочу пожелать вам всего доброго", - добавил Путин.

Со своей стороны владыка Алексий поблагодарил за икону и сказал, что у него тоже есть маленький подарок для президента. "Это икона, которая была дана мне в дар, когда я был рукоположен епископом со Святой горы. В течение четырех лет она находилась в моем уголке, где я молюсь, и я хотел бы передать ее вам для того, чтобы выразить признательность коренного населения Аляски лидеру той страны, которая направила когда-то сюда миссионеов. Потому что Россия подарила нам то, за что мы наиболее признательны, что-то наиболее ценной - это православная вера", - сказал владыка, преподнося свой дар.

Президент согласился, что вера - это именно то, что нас объединяет и лежит в основе наших отношений.

Глава российского государства также коротко пообщался с директором кладбища, которого поблагодарил за то, как бережно сохраняются захоронения советских воинов. "Это большая честь сохранять наследие тех ветеранов, которые захоронены здесь, в частности, четырнадцати российских", - сказал тот.

По мнению Путина, такого рода память о павших героях прошлого тоже является объединяющим фактором для двух стран и мостов в будущее.