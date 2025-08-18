Поиск

Трамп и Зеленский проведут двустороннюю встречу перед переговорами с лидерами ЕC

Трамп и Зеленский проведут двустороннюю встречу перед переговорами с лидерами ЕC
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут встречу в понедельник, прежде чем к ним присоединятся европейские чиновники, сообщает NewsNation со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, сначала Трамп и Зеленский проведут двустороннюю встречу в Овальном кабинете, за которой последует более масштабная встреча с участием европейских лидеров.

Вице-президент Джей Ди Вэнс будет присутствовать на двусторонней встрече Трампа и Зеленского, информирует один из источников.

Тем временем New York Times со ссылкой на европейского дипломата сообщает, что среди европейских союзников Киева царит паника в преддверии встречи, которая была организована неожиданно быстро.

По словам дипломата, европейские чиновники стремятся избежать сцены, подобной перепалке Зеленского и Трампа перед телекамерами в Белом доме в феврале.

Как сообщалось, среди европейских лидеров, планирующих принять участие во встрече в Вашингтоне, будет канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

США Белый дом Дональд Трамп Владимир Зеленский лидеры ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил, что Зеленский может завершить конфликт на Украине незамедлительно

Bloomberg пишет о трудном выборе Зеленского на предстоящей встрече с Трампом

Умер британский актер Теренс Стэмп

Умер британский актер Теренс Стэмп

Уиткофф заявил, что США теперь нацелены на мирное соглашение по Украине

Уиткофф отметил, что США и РФ пришли к согласию в отношении гарантий безопасности Украине

Рубио заявил, что США сохранят санкции против России

Рубио заявил, что США сохранят санкции против России
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Трамп назвал отличными переговоры с Путиным на Аляске

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин в разговоре с Токаевым дал оценку итогов встречи РФ и США в верхах на Аляске

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин проинформировал Лукашенко об итогах переговоров с Трампом

Обострение палестино-израильского конфликта

Глава Генштаба ЦАХАЛ заявил о скором начале новой фазы операции в Газе

Глава Генштаба ЦАХАЛ заявил о скором начале новой фазы операции в Газе
Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске99 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2347 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6982 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });