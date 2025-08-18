Трамп и Зеленский проведут двустороннюю встречу перед переговорами с лидерами ЕC

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут встречу в понедельник, прежде чем к ним присоединятся европейские чиновники, сообщает NewsNation со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, сначала Трамп и Зеленский проведут двустороннюю встречу в Овальном кабинете, за которой последует более масштабная встреча с участием европейских лидеров.

Вице-президент Джей Ди Вэнс будет присутствовать на двусторонней встрече Трампа и Зеленского, информирует один из источников.

Тем временем New York Times со ссылкой на европейского дипломата сообщает, что среди европейских союзников Киева царит паника в преддверии встречи, которая была организована неожиданно быстро.

По словам дипломата, европейские чиновники стремятся избежать сцены, подобной перепалке Зеленского и Трампа перед телекамерами в Белом доме в феврале.

Как сообщалось, среди европейских лидеров, планирующих принять участие во встрече в Вашингтоне, будет канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.