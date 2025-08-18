Поиск

Трамп заявил, что Зеленский может завершить конфликт на Украине незамедлительно

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Украинский конфликт может завершиться очень быстро, если президент Украины Владимир Зеленский откажется от требований возврата Крыма и вступления в НАТО, заявил президент США Дональд Трамп.

"Президент Украины Зеленский может прекратить войну с Россией почти немедленно, если захочет, или же продолжить воевать", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он подчеркнул: "Возврата Крыма, отданного Обамой (12 лет назад, без единого выстрела!), и вступления Украины в НАТО не будет".

"Некоторые вещи никогда не меняются!!!" - добавил президент США в преддверии запланированной на понедельник встречи с Зеленским в Вашингтоне.

США Дональд Трамп Украина Владимир Зеленский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Bloomberg пишет о трудном выборе Зеленского на предстоящей встрече с Трампом

Трамп и Зеленский проведут двустороннюю встречу перед переговорами с лидерами ЕC

Трамп и Зеленский проведут двустороннюю встречу перед переговорами с лидерами ЕC

Умер британский актер Теренс Стэмп

Умер британский актер Теренс Стэмп

Уиткофф заявил, что США теперь нацелены на мирное соглашение по Украине

Уиткофф отметил, что США и РФ пришли к согласию в отношении гарантий безопасности Украине

Рубио заявил, что США сохранят санкции против России

Рубио заявил, что США сохранят санкции против России
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Трамп назвал отличными переговоры с Путиным на Аляске

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин в разговоре с Токаевым дал оценку итогов встречи РФ и США в верхах на Аляске

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин проинформировал Лукашенко об итогах переговоров с Трампом

Обострение палестино-израильского конфликта

Глава Генштаба ЦАХАЛ заявил о скором начале новой фазы операции в Газе

Глава Генштаба ЦАХАЛ заявил о скором начале новой фазы операции в Газе
Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске99 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2347 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6982 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });