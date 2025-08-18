Трамп заявил, что Зеленский может завершить конфликт на Украине незамедлительно

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Украинский конфликт может завершиться очень быстро, если президент Украины Владимир Зеленский откажется от требований возврата Крыма и вступления в НАТО, заявил президент США Дональд Трамп.

"Президент Украины Зеленский может прекратить войну с Россией почти немедленно, если захочет, или же продолжить воевать", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он подчеркнул: "Возврата Крыма, отданного Обамой (12 лет назад, без единого выстрела!), и вступления Украины в НАТО не будет".

"Некоторые вещи никогда не меняются!!!" - добавил президент США в преддверии запланированной на понедельник встречи с Зеленским в Вашингтоне.