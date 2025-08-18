Поиск

Президент США назвал встречу с европейскими лидерами в Вашингтоне честью для себя

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Большой честью для себя назвал президент США Дональда Трамп запанированную на понедельник встречу в Вашингтоне с лидерами ряда европейских стран.

"Завтра (в понедельник - ИФ) в Белом доме важный день. Никогда еще не было так много европейских лидеров одновременно. Для меня большая честь принимать их у себя!!!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил: "В фейковых новостях скажут, что для президента Трампа большая потеря принимать так много великих европейских лидеров в нашем прекрасном Белом доме. На самом деле, это большая честь для Америки!!!"

Как сообщалось, в Вашингтоне в понедельник должна пройти встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Для поддержки его позиции по украинскому конфликту для встречи с Трампом собрались приехать канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

