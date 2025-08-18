Ульянов призвал Запад задуматься об эффективных гарантиях безопасности для РФ

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Россия должна получить эффективные гарантии безопасности в случае достижения мирных договоренностей по Украине, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Многие лидеры стран ЕС подчеркивают, что будущее мирное соглашение должно обеспечить надежные гарантии безопасности для Украины. Россия с этим согласна. Но она имеет полное право рассчитывать на то, что Москва также получит эффективные гарантии безопасности", - написал Ульянов в своем телеграм-канале.

"Что может предложить Запад? Похоже, они еще не начали об этом думать. Это ошибка, которую необходимо исправить. Россия окажет содействие в этом вопросе в ходе переговоров", - отметил он.

"Само собой разумеется, что такие гарантии безопасности должны быть гораздо более надежными, чем пресловутые обещания 1990 года о том, что "НАТО не продвинется ни на дюйм на восток", - подчеркнул российский постпред.