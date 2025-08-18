Поиск

Ульянов призвал Запад задуматься об эффективных гарантиях безопасности для РФ

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Россия должна получить эффективные гарантии безопасности в случае достижения мирных договоренностей по Украине, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Многие лидеры стран ЕС подчеркивают, что будущее мирное соглашение должно обеспечить надежные гарантии безопасности для Украины. Россия с этим согласна. Но она имеет полное право рассчитывать на то, что Москва также получит эффективные гарантии безопасности", - написал Ульянов в своем телеграм-канале.

"Что может предложить Запад? Похоже, они еще не начали об этом думать. Это ошибка, которую необходимо исправить. Россия окажет содействие в этом вопросе в ходе переговоров", - отметил он.

"Само собой разумеется, что такие гарантии безопасности должны быть гораздо более надежными, чем пресловутые обещания 1990 года о том, что "НАТО не продвинется ни на дюйм на восток", - подчеркнул российский постпред.

Россия Михаил Ульянов Запад Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 18 августа

Трамп заявил, что Зеленский может завершить конфликт на Украине немедленно

Bloomberg пишет о трудном выборе Зеленского на предстоящей встрече с Трампом

Трамп и Зеленский проведут двустороннюю встречу перед переговорами с европейскими лидерами

Трамп и Зеленский проведут двустороннюю встречу перед переговорами с европейскими лидерами

Умер британский актер Теренс Стэмп

Умер британский актер Теренс Стэмп

Уиткофф заявил, что США теперь нацелены на мирное соглашение по Украине

Уиткофф отметил, что США и РФ пришли к согласию в отношении гарантий безопасности Украине

Рубио заявил, что США сохранят санкции против России

Рубио заявил, что США сохранят санкции против России
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Трамп назвал отличными переговоры с Путиным на Аляске

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин в разговоре с Токаевым дал оценку итогов встречи РФ и США в верхах на Аляске

Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске99 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2347 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6982 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });