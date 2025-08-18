Расходы пользователей на информационную безопасность вырастут на 10% в 2025 году

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Расходы конечных пользователей на информационную безопасность в 2025 году вырастут на 10% и составят $213 млрд, прогнозирует исследовательская компания Gartner.

Ожидается, что по итогам 2026 года они увеличатся на 12,5% и достигнут $240 млрд.

"Некоторые организации проявляют большую осторожность в отношении новых расходов на безопасность в нынешней крайне неопределенной и сложной ситуации, - отмечает старший аналитик Gartner Руджеро Конту. - Однако увеличение оборонных бюджетов, рост угроз, усиление давления со стороны регулирующих органов и повышение осведомленности в вопросах кибербезопасности, особенно среди малого и среднего бизнеса, будут способствовать сохранению высоких расходов на кибербезопасность в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

Программное обеспечение (ПО) - самый быстрорастущий сегмент, поскольку всё больше компаний переходят с локальных систем на облачные, что создает новые риски безопасности, отмечается в сообщении.