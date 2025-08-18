РФ и Египет проводят контакты по палестино-израильскому конфликту и ситуации в Сирии

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил с послом Египта в Москве Назихом Нагари ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, в Сирии, а также двустороннюю повестку, сообщает в понедельник МИД РФ на своём сайте.

"В ходе беседы была рассмотрена актуальная ближневосточная проблематика с акцентом на положение дел в зоне палестино-израильского конфликта и ситуацию в Сирии. Затрагивались также некоторые аспекты российско-египетского взаимодействия на ооновской и других международных площадках", - говорится в сообщении.

По данным МИД России, стороны также обсудили практические вопросы двусторонней повестки.

Встреча состоялась по инициативе египетской стороны.