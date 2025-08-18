Трамп уверен, что трехсторонняя встреча с Путиным и Зеленским состоится

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что трехсторонняя встреча с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским состоится, дату этой встречи согласуют позднее в понедельник.

"Если состоится эта встреча (...) я думаю, что стоит сказать "когда", а не "если". Когда состоится эта встреча, мы увидим сильные изменения в лучшую сторону", - сказал Трамп в начале переговоров с европейскими лидерами.

"После нынешней встречи мы займемся организацией трехсторонних переговоров", - добавил он.

Трамп также заявил, что, по его мнению, Путин тоже заинтересован в трехстороннем саммите с лидерами Украины и США.