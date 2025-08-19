Поиск

Трамп сделал паузу в переговорах с европейскими лидерами с целью позвонить Путину

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп временно прервал переговоры с лидерами стран Европы и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, чтобы сделать телефонный звонок президенту РФ Владимиру Путину, сообщает немецкое издание "Бильд" со ссылкой на свои источники.

"По информации "Бильда", Трамп прервал разговор с Зеленским и главами правительств стран ЕС ради звонка Путину", - сообщил сотрудник газеты Пауль Ронцхаймер в соцсети X.

"После этого переговоры с главами правительств и с Зеленским в Овальном кабинете должны продолжиться", - добавил он.

В понедельник Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. В последующих переговорах, направленных на урегулирование украинского кризиса, принимают участие европейские лидеры: канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

