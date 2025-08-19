Путин и Трамп договорились тесно контактировать по украинскому и другим актуальным вопросам

Путин отметил важность предпринимаемых лично Дональдом Трампом усилий по поиску решений по долгосрочному урегулированию на Украине

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились в ходе телефонного разговора и далее тесно контактировать по украинскому и другим актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Характерно, что Владимир Путин и Дональд Трамп условились и далее тесно контактировать друг с другом по украинскому и другим актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня", - сказал Ушаков журналистам.

"Президент России вновь отметил важность предпринимаемых лично Дональдом Трампом усилий в поиске решений, ведущих к долгосрочному урегулированию на Украине", - подчеркнул Ушаков.

Также во время телефонного разговора лидеры обсудили идею о возможном повышении уровня представителей Москвы и Киева на прямых переговорах России и Украины.

"В частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах", - сообщил Ушаков журналистам.

Разговор Путина и Трампа состоялся в ночь на вторник по московскому времени. Беседа носила откровенный и конструктивный характер, отметил Ушаков.