Поиск

Путин и Трамп договорились тесно контактировать по украинскому и другим актуальным вопросам

Путин отметил важность предпринимаемых лично Дональдом Трампом усилий по поиску решений по долгосрочному урегулированию на Украине

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились в ходе телефонного разговора и далее тесно контактировать по украинскому и другим актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Характерно, что Владимир Путин и Дональд Трамп условились и далее тесно контактировать друг с другом по украинскому и другим актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня", - сказал Ушаков журналистам.

"Президент России вновь отметил важность предпринимаемых лично Дональдом Трампом усилий в поиске решений, ведущих к долгосрочному урегулированию на Украине", - подчеркнул Ушаков.

Также во время телефонного разговора лидеры обсудили идею о возможном повышении уровня представителей Москвы и Киева на прямых переговорах России и Украины.

"В частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах", - сообщил Ушаков журналистам.

Разговор Путина и Трампа состоялся в ночь на вторник по московскому времени. Беседа носила откровенный и конструктивный характер, отметил Ушаков.

Владимир Путин Дональд Трамп РФ США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Вашингтоне надеются, что встреча Путина и Зеленского состоится до конца августа

Трамп сообщил, что начал обсуждение с Путиным планов его встречи с Зеленским

Путин и Трамп говорили по телефону около 40 минут

Трамп завершил переговоры с лидерами стран Европы

Трамп завершил переговоры с лидерами стран Европы

Трамп доволен переговорами с Зеленским

Трамп доволен переговорами с Зеленским

Президент США намерен созвониться с Путиным после переговоров с Зеленским

Трамп заявил, что для решения конфликта на Украине нужно не перемирие, а мир

Трамп заявил, что для решения конфликта на Украине нужно не перемирие, а мир

Трамп заявил о шансах завершить конфликт на Украине в случае его встречи с Путиным и Зеленским

Что произошло за день: понедельник, 18 августа

В состав делегации США на переговорах с Украиной войдут Вэнс, Рубио и Уиткофф

В состав делегации США на переговорах с Украиной войдут Вэнс, Рубио и Уиткофф
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6988 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2348 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });