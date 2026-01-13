Трамп ввел пошлины в 25% для стран, сотрудничающих с Ираном

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении стран, сотрудничающих с Ираном.

"Начиная с этого момента, любая страна, ведущая дела с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% на все операции, осуществляемые с Соединенными Штатами Америки", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

В минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация рассматривает несколько вариантов, включая возможное применение военной силы против Ирана в ответ на подавление массовых беспорядков внутри страны.

Массовые протесты в Иране продолжаются с 28 декабря прошлого года. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.