Британский премьер заявил о продуктивной встрече европейских лидеров с Трампом

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Лидерам европейских стран и президенту США Дональду Трампу на встрече в Вашингтоне удалось согласовать многие вопросы, касающиеся украинского урегулирования, заявил британский премьер Кир Стармер.

"Получилось довольно многое", - сказал он после переговоров, отвечая на вопрос CNN о том, по каким вопросам удалось найти общие позиции. Подробностей Стармер не привел.

В понедельник Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. В последующих переговорах, направленных на урегулирование украинского кризиса, приняли участие европейские лидеры: канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

