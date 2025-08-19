Поиск

Рубио заявил, что РФ и Украина для мирного соглашения должны пойти на взаимные уступки

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в Вашингтоне работают над организацией встречи президентов России и Украины, назвав идею ее проведения "беспрецедентной".

Тем не менее в интервью Fox News он сказал, что встреча не означает "что они выйдут из комнаты с мирным соглашением", поскольку обеим сторонам для достижения мирного соглашения придется пойти на определенные уступки.

"Каждой стороне придется пойти на некоторые уступки, ни одна из них не получит на 100%" того, что она хочет", - сказал Рубио.

Госсекретарь отметил, что частью переговоров неизбежно станут территориальные вопросы, хотя это "будет нелегко", но необходимо для завершения конфликта. По его словам, не будет "безоговорочной капитуляции" какой-либо из сторон.

Решение по линиям разграничения должны принять российская и украинская стороны, а США будут содействовать достижению приемлемой договоренности, сказал глава американского Госдепа.

