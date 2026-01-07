Захваченный США танкер под российским флагом направляется в Великобританию

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Танкер Marinera под российским флагом, захваченный береговой охраной США в Северной Атлантике, в настоящее время, судя по всему, направляется в территориальные воды Великобритании, сообщают издания Mirror и Daily Mail.

Британские власти пока не комментируют такое развитие ситуации, отмечает Mirror. На борту танкера находятся сотрудники американских правоохранительных органов, в том числе министерства внутренней безопасности США.

По данным Daily Mail, танкер Marinera идет в направлении северных берегов Шотландии.

Минобороны Соединенного Королевства ранее заявило, что Великобритания оказала поддержку Соединенным Штатам, предоставив свои базы американским военным. Кроме того, был задействован танкер Tideforce королевского вспомогательного флота для заправки в море корабля береговой охраны США, преследовавшего танкер, а разведывательные самолеты королевских ВВС следили за передвижением судна.

Тем временем Белый дом сообщил, что команда нефтяного танкера Marinera предстанет в США перед федеральным судом.

"Судно, согласно ордеру федерального суда, подлежало аресту, и его экипаж теперь является субъектом судебного преследования за нарушение любого применимого федерального закона, и в случае необходимости будет доставлен в США для судебного разбирательства", - заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

Она уточнила, что танкер был захвачен в связи с нарушением американских санкций, и назвала его судном "теневого флота Венесуэлы", которое под прежним названием Bella 1 якобы перевозило подсанкционную нефть.