Поиск

Захваченный США танкер под российским флагом направляется в Великобританию

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Танкер Marinera под российским флагом, захваченный береговой охраной США в Северной Атлантике, в настоящее время, судя по всему, направляется в территориальные воды Великобритании, сообщают издания Mirror и Daily Mail.

Британские власти пока не комментируют такое развитие ситуации, отмечает Mirror. На борту танкера находятся сотрудники американских правоохранительных органов, в том числе министерства внутренней безопасности США.

В миреEUCOM заявило, что операция по захвату танкера под флагом РФ завершенаЧитать подробнее

По данным Daily Mail, танкер Marinera идет в направлении северных берегов Шотландии.

Минобороны Соединенного Королевства ранее заявило, что Великобритания оказала поддержку Соединенным Штатам, предоставив свои базы американским военным. Кроме того, был задействован танкер Tideforce королевского вспомогательного флота для заправки в море корабля береговой охраны США, преследовавшего танкер, а разведывательные самолеты королевских ВВС следили за передвижением судна.

Тем временем Белый дом сообщил, что команда нефтяного танкера Marinera предстанет в США перед федеральным судом.

"Судно, согласно ордеру федерального суда, подлежало аресту, и его экипаж теперь является субъектом судебного преследования за нарушение любого применимого федерального закона, и в случае необходимости будет доставлен в США для судебного разбирательства", - заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

Она уточнила, что танкер был захвачен в связи с нарушением американских санкций, и назвала его судном "теневого флота Венесуэлы", которое под прежним названием Bella 1 якобы перевозило подсанкционную нефть.

Великобритания Белый дом США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп выразил недовольство скоростью производства вооружения в США

 Трамп выразил недовольство скоростью производства вооружения в США

Захваченный США танкер под российским флагом направляется в Великобританию

Белый дом заявил, что экипаж танкера Marinera предстанет перед судом в США

Что произошло за день: среда, 7 января

США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке

Военные США сообщили о задержании танкера Sophia в Карибском море

Глава американского Минэнерго заявил, что венесуэльскую нефть будут продавать США

 Глава американского Минэнерго заявил, что венесуэльскую нефть будут продавать США

EUCOM заявило, что операция по захвату танкера под флагом РФ завершена

CNBC узнал, что США ослабят санкции против Венесуэлы, поставки ее нефти продолжатся

Национальное бюро расследований Финляндии арестовало сухогруз Fitburg

 Национальное бюро расследований Финляндии арестовало сухогруз Fitburg
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 101 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8074 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });