Американские астронавты выйдут в открытый космос с борта МКС для монтажных работ
Фото: NASA

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Американские астронавты, работающие на Международной космической станции (МКС), в четверг выйдут в открытый космос для проведения монтажных работ на внешней стороне орбитальной лаборатории, сообщает NASA.

Астронавтам Майклу Финку и Зене Кардман предстоит подготовить на ферме станции энергетический канал 2A и проложить кабели для предстоящего развертывания дополнительной пары мощных солнечных батарей нового поколения iROSA. Они обеспечат дополнительной электроэнергией орбитальную лабораторию, включая критически важные системы для ее безопасного и контролируемого схода с орбиты, которое планируется в 2030 году.

Выход из шлюзового модуля Quest американского сегмента станции начнется в 08:00 по времени Восточного побережья США (в 16:00 по Москве) и продлится примерно 6,5 часов.

Этот выход в открытый космос станет 278-м по счету в рамках работ по сборке, техническому обслуживанию и модернизации космической станции.

В настоящее время на борту МКС работает международный экипаж в составе семи человек. Это космонавты "Роскосмоса" Олег Платонов, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, астронавты NASA Зена Кардман, Майкл Финк и Кристофер Уильямс, а также астронавт Японского космического агентства (JAXA) Кимия Юи.

