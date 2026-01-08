Поиск

Родригес заявила, что Венесуэла не находится в состоянии войны

Временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес
Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, выступая на встрече с представителями Национальной ассамблеи, заявила, что страна не находится в состоянии войны и готова развивать экономические связи.

"Венесуэла не находится в состоянии войны. Венесуэла - мирная страна, которая подверглась нападению ядерной державы", - заявила Родригес, ее слова приводит CNN.

По ее словам, экономические отношения Каракаса "будут и впредь диверсифицированными".

"Оба производственных сектора, государственный и частный, будут иметь рынки по всему миру", - заверила Родригес.

Она отметила, что венесуэльская нефть "должна поставляться в страны глобального Севера", подтвердив позицию, что "Венесуэла открыта для энергетических отношений, в которых выигрывают все стороны".

В конце прошлой недели американское военные захватили в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезли его в США. Американские власти обвиняют его в причастности к наркоторговле. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес 5 января принесла присягу в качестве временно исполняющей обязанности главы государства.

