Вэнс заявил, что захваченный США танкер Marinera лишь притворялся российским

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что захваченный американскими властями в Северной Атлантике танкер Marinera под флагом России только притворялся российским, чтобы обойти санкции.

"Они, по сути, пытались притвориться, что это российский танкер, чтобы избежать санкционного режима", - заявил Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Как сообщалось, танкер Marinera под российским флагом в среду был захвачен американской береговой охраной в Северной Атлантике. Европейское командование ВС США (EUCOM) подтвердило проведенную операцию по задержанию.

По данным Mirror и Daily Mail, в настоящее время судно направляется в территориальные воды Великобритании.

Белый дом информировал, что команда нефтяного танкера Marinera предстанет в США перед федеральным судом.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что танкер был захвачен в связи с нарушением американских санкций, и назвала его судном "теневого флота Венесуэлы", которое под прежним названием Bella 1 якобы перевозило подсанкционную нефть.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что американский Минюст после захвата танкера Marinera отслеживает еще несколько судов.