Трамп подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций

Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о выходе Вашингтона из 66 международных организаций, сообщил Белый дом.

Документ "обязывает все исполнительные департаменты и агентства прекратить участие и финансирование 35 организаций, не входящих в Организацию Объединенных Наций, и 31 структуры ООН, которые действуют вопреки национальным интересам, безопасности, экономическому процветанию или суверенитету США".

В Белом доме подчеркнули, что выход из этих структур "положит конец финансированию и участию американских налогоплательщиков в организациях, которые продвигают глобалистские интересы в ущерб приоритетам США либо решают важные вопросы неэффективно или нерационально".

Список упомянутых организаций в публикации на сайте Белого дома при этом не приводится.

