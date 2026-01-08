Сенатор заявил, что Трамп дал "зеленый свет" законопроекту об ужесточении санкций против РФ

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что президент США Дональд Трамп дал "зеленый свет" его законопроекту об усилении санкций против России.

"После сегодняшней очень продуктивной встречи с президентом Трампом по ряду вопросов он дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России, над которым я месяцами работал с сенатором Блюменталем и многими другими", - написал Грэм в соцсети X.

Сенатор отметил "своевременность" этого решения.

Грэм также выразил надежду, что голосование по законопроекту пройдет "уже на следующей неделе".

Данный законопроект Грэм и его коллега - демократ Ричард Блюменталь представили еще в начале апреля прошлого года.