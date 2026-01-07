Трамп выразил недовольство скоростью производства вооружения в США

Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что американские оборонные предприятия недостаточно быстро производят вооружение, и призвал глав этих компаний исправить ситуацию.

"Оборонные предприятия производят наше прекрасное вооружение недостаточно быстро, и когда оно произведено, обслуживается недостаточно качественно или быстро", - написал Трамп в социальной сети Truth Social в среду.

По его словам, оборонные подрядчики выплачивают огромные дивиденды акционерам и выкупают акции вместо инвестиций в заводы и оборудование. Американские власти не позволят этому продолжаться, добавил Трамп.

Президент США заявил, что с этого момента все руководители этих предприятий должны будут построить современные заводы для производства, поставок и обслуживания военного снаряжения. Пока это не будет сделано, "ни одному руководителю не будет позволено получать прибыль более $5 млн".