Поиск

Трамп выразил недовольство скоростью производства вооружения в США

Трамп выразил недовольство скоростью производства вооружения в США
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что американские оборонные предприятия недостаточно быстро производят вооружение, и призвал глав этих компаний исправить ситуацию.

"Оборонные предприятия производят наше прекрасное вооружение недостаточно быстро, и когда оно произведено, обслуживается недостаточно качественно или быстро", - написал Трамп в социальной сети Truth Social в среду.

По его словам, оборонные подрядчики выплачивают огромные дивиденды акционерам и выкупают акции вместо инвестиций в заводы и оборудование. Американские власти не позволят этому продолжаться, добавил Трамп.

Президент США заявил, что с этого момента все руководители этих предприятий должны будут построить современные заводы для производства, поставок и обслуживания военного снаряжения. Пока это не будет сделано, "ни одному руководителю не будет позволено получать прибыль более $5 млн".

Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп выразил недовольство скоростью производства вооружения в США

 Трамп выразил недовольство скоростью производства вооружения в США

Захваченный США танкер под российским флагом направляется в Великобританию

Белый дом заявил, что экипаж танкера Marinera предстанет перед судом в США

Что произошло за день: среда, 7 января

США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке

Военные США сообщили о задержании танкера Sophia в Карибском море

Глава американского Минэнерго заявил, что венесуэльскую нефть будут продавать США

 Глава американского Минэнерго заявил, что венесуэльскую нефть будут продавать США

EUCOM заявило, что операция по захвату танкера под флагом РФ завершена

CNBC узнал, что США ослабят санкции против Венесуэлы, поставки ее нефти продолжатся

Национальное бюро расследований Финляндии арестовало сухогруз Fitburg

 Национальное бюро расследований Финляндии арестовало сухогруз Fitburg
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 101 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8074 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });