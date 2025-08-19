Цена нефти Brent снизилась до $66,19 за баррель

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются во вторник на фоне итогов переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с европейскими лидерами по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на организацию трехсторонних переговоров США, РФ и Украины, которые, по его словам, позволят окончательно урегулировать конфликт. Трамп рассчитывает, что в течение одной или двух недель станет понятным, можно ли в данный момент урегулировать кризис.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составляет $66,19 за баррель, что на $0,41 (0,62%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты выросли в цене на $0,75 (1,14%) до $66,6 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,42 (0,66%) до $63 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,62 (0,99%) до $63,42 за баррель.

"Большинство вопросов, включая прекращение огня и гарантии безопасности, а также то, как будет разворачиваться процесс мирного урегулирования, еще предстоит решить, отмечает аналитик TD Securities Барт Мелек, слова которого приводит The Wall Street Journal. - Исход, который приведет к ослаблению напряженности и устранит угрозу дополнительных санкций или вторичных пошлин, будет способствовать снижению цен на нефть".

"Результат, при котором США окажут давление на Россию в форме вторичных пошлин для покупателей ее нефти (как те, которые сейчас грозят Индии), несомненно, приведет к подъему стоимости нефти до максимумов, наблюдавшихся несколько недель назад", - говорит Мелек.

