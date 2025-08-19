Поиск

Brent подешевела до $65,78 за баррель

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти усилили снижение на торгах во вторник и теряют более 1%. Трейдеры оценивают итоги переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с европейскими лидерами по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта.

К 14:05 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,82 (1,23%) до $65,78 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,86 (1,36%), до $62,56 за баррель.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на организацию трехсторонних переговоров США, России и Украины, которые, по его словам, позволят окончательно урегулировать конфликт. Трамп рассчитывает, что в течение одной или двух недель станет понятно, можно ли в данный момент урегулировать кризис.

Важного прорыва на переговорах не произошло, но появилась перспектива встречи глав России и Украины как следующего шага, отмечают аналитики ING.

Рынки, однако, не слишком уверены, что перемирие в российско-украинском конфликте будет достигнуто до конца этого года, и умеренное снижение цен на нефть согласуется с этим прогнозом, говорится в обзоре ING.

Заключение мирного соглашения привело бы к падению мировых цен на нефть примерно на $5 за баррель, считает аналитик Oxford Economics Бриджит Пейн. Вероятность такого события в ближайшей перспективе составляет менее 30%, сказала она MarketWatch. Ужесточение санкций в отношении России может привести к подъему цены Brent выше $80 за баррель, отмечает она.

