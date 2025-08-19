Поиск

Египет направил в сектор Газа десятки грузовиков с гумпомощью

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Египетские власти отправили во вторник новый конвой с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа, сообщает агентство EFE.

По его данным, в настоящее время десятки грузовиков ожидают досмотра на КПП Керем-Шалом, после проверки израильскими военными им будет разрешен въезд на территорию анклава.

По словам египетских официальных лиц, в гумпомощь входит, в частности, сахар, рис и мука.

EFE отмечает, что это уже 18-й конвой, отправленный Египтом в сектор Газа с конца июля, когда Израиль разрешил поставки гумпомощи в анклав.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора. 8 августа канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что кабинет безопасности одобрил его план по захвату военными города Газа.

По данным Минздрава Газы, в анклаве за время операции погибли более 62 тыс. человек.


